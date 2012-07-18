网球巨星眼中的奥运偶像

路透伦敦7月4日电（记者Paul Majendie）---当被问起最欣赏的奥运选手时，ATP世界排名第一的德约科维奇（Novak Djokovic）毫不迟疑地选择了意大利高山回转滑雪选手托姆巴（Alberto Tomba）。

面对同样的提问，费德勒（Roger Federer）则选择了同为瑞士选手的网球名将罗塞特（Marc Rosset），後者曾在1992年的巴塞罗那奥运会上获得网球男单冠军。

纳达尔（Rafal Nadal）在回答这一提问时，给出的选手不止一名。他表示，在巴塞罗那奥运会上大胜而归的整个西班牙代表队都很优秀，当时西班牙在那届奥运会上一共夺得了13块金牌。

为了迎接将於7月27日-8月12日在伦敦进行的新一届奥运比赛，近日国际网联(ITF)采访了35名顶尖网球选手，询问他们奥运会对於他们的意义，以及他们心中的奥运英雄。

这份纪念特刊还刊载了网坛名将多姿多彩的照片及儿时的留影。

“我当时拿着一只白色的网球。由此你可以想象这是多么久远的事了，”费德勒如此说道，回想起了自己孩童时期在网球俱乐部训练的日子。

费德勒2000年在悉尼奥运会期间遇见了现在的妻子，在摄于北京的照片中，他与瑞士队友瓦林卡（Stanlislas Wawrinka）共同捧得了网球男双金牌後开怀大笑。显然这对他来说有着与赢得大满贯一样重大的意义。

“我们打球并非为了挣钱，而是出於对这项运动的热爱，”当谈及自己的奥运体验时，费德勒如此说道。

在这本题为《鼓励，追求：在2012年奥运会上庆祝网球》的书中记录了网球明星心目中的英雄，名字提到最多的是四枚奥运金牌得主、美国短跑选手迈克尔·约翰逊（Michael Johnson），穆雷（Andy Murray）、特松加（Jo-Wilfried Tsonga ）和孟菲尔斯 （Gael Monfils）都将其列为偶像。

排名第二的是飞鱼菲尔普斯（Michael Phelps），他被去年温网女单冠军科维托娃（Petra Kvitova）和沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）奉为偶像。

在任何一场世界顶尖的比赛中，这些满世界跑的网球明星们都是其他运动员艳羡的对象。然而，当谈起奥运会选手时，这些明星们却变成了追星族。

这些在世界各地参赛的网坛明星们通常独自居住在豪华而宽敞的五星级酒店里。因此当他们与其他运动员一起住在奥运村中时，他们感受到了彼此之间亲密的民主氛围，这让他们深深着迷。

阿根廷选手波特罗（Juan Martin del Potro）早就对奥运村的生活迫不及待了。

“作为这场盛事的一员生活在奥运村里，这对我而言就像做梦一样，”这位前美国公开赛男单冠军说道。

纳达尔表示他有同感。

“生活在奥运村中真是美妙的生活体验。对我而言，能与世界上所有的体坛健将们一起生活真是棒极了。”

当谈到如何应对压力时，约翰逊给了穆雷一个简单而朴实的建议。

“回望我自己的运动生涯，我能给的建议就是，尽力把握好机会在同胞面前创造历史。”（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。