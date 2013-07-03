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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 3日 星期三 12:38 BJT

李娜苦战输给拉德万斯卡

去年温网女单亚军A拉德万斯卡周二经过一场史诗般的苦战，7-6(5) 4-6 6-2击败中国对手李娜，晋级温网四强。李娜在比赛中绝地反击，先后救回七个赛点，无奈最终仍功败垂成，第三次在温网八强战折戟。来自波兰的四号种子拉德万斯卡将与德国对手利斯基争夺决赛席位，两人之前两度交手平分秋色。路透

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