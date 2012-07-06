版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 14:25 BJT

小威淘汰阿扎伦卡 晋级温网决赛

在周四进行的温网女单半决赛中，小威廉姆斯直落两盘以6-3 7-6击败今年的澳网冠军阿扎伦卡，第七次杀入温网女单决赛。30岁的小威将在周六与三号种子、波兰选手A-拉德万斯卡对决，瞄准其职业生涯中第14个大满贯赛事女子单打冠军。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐