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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 4日 星期三 11:44 BJT

小威淘汰卫冕冠军 跻身温网四强

在周二进行的温网八强战中，小威以6-3 7-5淘汰捷克籍卫冕冠军科维托娃，顺利进入四强。这场新老冠军对决的比赛充满悬念和看点，卫冕冠军科维托娃表现不俗，但四届温网冠军小威全场轰出13记Ace球，两盘均占据了上风。小威将在半决赛中与阿扎伦卡展开对决。路透

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