温网开赛在即，而卫冕冠军小威廉姆斯则因失言陷入麻烦。此前小威在与姐姐大威的私人对话中讽刺莎娃与其男友季米特洛夫的关系，被记者爆料。莎娃周六回应称小威如果想讨论私生活的话，应去讲关于她自己的，而不要管别人的私事。小威表示已经亲自和莎娃道歉。此前小威指责俄亥俄州一名16岁的强奸受害者女孩不应在事发前喝醉酒，引起轩然大波。路透