小威出局 无缘温网八强

小威廉姆斯周一成为最新一位在本届温网折戟的大牌球员，她以2-6 6-1 4-6输给德国对手利斯基(Sabine Lisicki)。赛后喜极而泣的利斯基说：“我现在还在颤抖，太高兴了。不可思议，我爱死这个球场了，一切难以置信。”世界排名第四的A拉德万斯卡成为女单八强中排名最高的选手。李娜击败意大利对手文奇也晋级八强。路透