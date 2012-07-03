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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 3日 星期二 14:31 BJT

莎拉波娃无缘温网八强 世界第一头衔难保

三周前法网封后的莎拉波娃，在周一进行的温网女单第四轮比赛中以4-6 3-6输给世界排名第15位的德国选手利斯基，无缘八强。莎拉波娃获得法网和温网背靠背冠军这一梦想随之破灭，其世界排名第一的位置也岌岌可危。图为莎拉波娃在7月2日比赛中。 路透

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