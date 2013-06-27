温网遭遇“周三大清洗” 费德勒莎娃阿扎特松加携手离开

温网周三集体爆出大冷门。费德勒、莎拉波娃均遭淘汰，二号种子阿扎伦卡、以及法国一哥特松加、在首轮中力克纳达尔晋级的达西斯齐齐因伤退赛。当日温网赛场上共有八位球员因伤退赛，而这还没有算上在比赛中摔倒受伤最终落败的莎娃和沃兹尼亚奇。比赛仅进行了两轮，而女单下半区排位最高的仅剩八号种子科维托娃；穆雷主场夺冠的希望也陡然增高。路透