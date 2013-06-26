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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 11:46 BJT

温网--小威、德约首轮轻松过关

周二温网女单第一轮头号种子小威廉姆斯以6-1 6-3完胜卢森堡选手米内拉，轻松晋级次轮，其中第一盘仅用时19分钟。小威此前已拿到五次温网女单冠军。而男单一号种子德约科维奇在周二的整场比赛中保发成功，以6-3 7-5 6-4直落三盘淘汰德国人梅耶尔。路透

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