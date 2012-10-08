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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 8日 星期一 11:42 BJT

阿扎伦卡2-0横扫莎娃中网折桂

在周日的中网女单决赛中，世界排名第一的阿扎伦卡6-3 6-1轻松击败二号种子莎拉波娃，首次问鼎中网冠军。这是白俄罗斯姑娘第四次参加中网，而此前三年其在该赛事的战绩并不理想，网坛一姐在赛後表示，非常开心终於能够捧起中网冠军奖杯。

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