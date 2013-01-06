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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 6日 星期日 10:18 BJT

李娜深圳赛夺冠 澳网备战开好头

世界排名第7的李娜在周六深圳公开赛决赛中以6-3 1-6 7-5苦战三盘力克捷克老将扎科帕洛娃(Klara Zakopalova)，惊险夺冠，收获其个人第7个巡回赛单打冠军。这位赛会头号种子在半决赛中6-4 6-0横扫同胞彭帅。李娜在收获新年第一项赛事冠军后将转战墨尔本，而她曾在2011年澳网中打进决赛。路透
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