版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 15:11 BJT

对手退赛 伊斯特本赛李娜进八强

因对手法国人巴托丽退赛，李娜在伊斯特本草场网球公开赛第二轮不战而胜晋级八强；中华台北选手谢淑薇4-6 6-7(2)输给美国人汉普顿，无缘八强；科贝尔、科维托娃、斯托瑟亦止步次轮。而沃兹尼亚奇、基里连科顺利晋级。此外温网种子排位周三揭晓，李娜为6号种子，纳达尔将以男单五号种子身份重返“伤心地”，去年温网纳达尔爆冷止步次轮随后伤休长达半年之久。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐