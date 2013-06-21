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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 21日 星期五 15:13 BJT

伊斯特本赛李娜止步八强

在周四的WTA伊斯特本草场地网球公开赛女单四分之一决赛中，俄罗斯选手维斯尼娜7-6(4) 6-3两盘直落击败李娜，李娜无缘四强。丹麦选手沃兹尼亚奇4-6 6-0 6-3淘汰俄罗斯姑娘马卡洛娃，晋级半决赛。基里连科不敌比利时选手维克梅耶尔，亦无缘下一轮。路透

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