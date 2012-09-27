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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 11:48 BJT

李娜无缘泛太平洋赛八强

周三泛太平洋公开赛进行了女单第三轮比赛，尽管在首盘比赛中感到眩晕而不得不测量血压，世界排名第一的阿扎伦卡仍以6-4 6-2击败意大利人文奇而晋级。七号种子李娜6-4 3-6 4-6不敌丹麦名将沃兹尼亚奇，无缘八强。二号种子莎拉波娃6-2 7-6击败捷克姑娘萨法洛娃。

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