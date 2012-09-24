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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:57 BJT

李娜等中国选手将参加日本公开赛

东京泛太平洋网球赛周日开赛，中国选手李娜、郑洁、彭帅均将出战。世界排名前十的选手中有9名将参加这项奖金为216万美元的WTA超五赛，只有小威廉姆斯缺席。此前由於钓鱼岛争端升级，中日两国关系骤冷。中国羽毛球队缺席了上周的日本公开赛。

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