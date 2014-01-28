李娜还会赢得大满贯锦标会晋级名人堂--网坛名宿

路透新加坡1月27日 - 网坛名宿埃弗特(Chris Evert)表示，李娜肯定还会赢得大满贯赛锦标，最终会跻身网球名人堂，澳网夺冠已经巩固她作为过去10年最具影响力的网球女将的地位。

曾18次赢得大满贯锦标的埃弗特与WTA主席阿拉斯特(Stacey Allaster)周一在新加坡出席推广活动时，共同赞扬了中国女将李娜取得的成就。

“是的，我会投给她一票，”当被记者问到李娜是否应该入围名人堂时艾弗特答道。“这不仅取决于赢得大满贯，也取决于你对网球运动的影响力。”

“李娜不仅如(WTA主席)阿拉斯特所说，是过去10年最具影响力的网球女选手，就因为她为全球网球运动所做的一切也完全是百分百。”

“如果她没有入围名人堂，肯定是某个环节出了问题。”

李娜澳网夺冠后世界排名提高一位升至第三，埃弗特看好李娜今年会拿下个人第三座甚至第四座大满贯赛奖杯。

“今年她还能拿到大满贯赛奖杯，像小威、莎拉波娃和阿扎伦卡一样。”

“李娜与她们比肩，以前大家提到李娜，觉得和她们几个会差上一点点，但看过她在澳网展示出的水准，我想现在她与她们几个相比毫不逊色。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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