李娜还会赢得大满贯锦标会晋级名人堂--网坛名宿

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月27日 - 网坛名宿埃弗特(Chris Evert)表示，李娜肯定还会赢得大满贯赛锦标，最终会跻身网球名人堂，澳网夺冠已经巩固她作为过去10年最具影响力的网球女将的地位。
曾18次赢得大满贯锦标的埃弗特与WTA主席阿拉斯特(Stacey Allaster)周一在新加坡出席推广活动时，共同赞扬了中国女将李娜取得的成就。
“是的，我会投给她一票，”当被记者问到李娜是否应该入围名人堂时艾弗特答道。“这不仅取决于赢得大满贯，也取决于你对网球运动的影响力。”
“李娜不仅如(WTA主席)阿拉斯特所说，是过去10年最具影响力的网球女选手，就因为她为全球网球运动所做的一切也完全是百分百。”
“如果她没有入围名人堂，肯定是某个环节出了问题。”
李娜澳网夺冠后世界排名提高一位升至第三，埃弗特看好李娜今年会拿下个人第三座甚至第四座大满贯赛奖杯。
“今年她还能拿到大满贯赛奖杯，像小威、莎拉波娃和阿扎伦卡一样。”
“李娜与她们比肩，以前大家提到李娜，觉得和她们几个会差上一点点，但看过她在澳网展示出的水准，我想现在她与她们几个相比毫不逊色。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申