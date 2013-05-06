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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 6日 星期一 12:08 BJT

马德里赛首轮李娜0-2爆冷出局

周日马德里网球公开赛女单首轮中，五号种子李娜3-6 2-6不敌WTA排名第63的美国小将凯斯(Madison Keys)，爆冷出局。这是18岁的凯斯首次击败排名前十的选手。凯斯此前在资格赛中败北本无资格参加正赛，由于另一名选手Tamara Paszek在最后时刻退赛而替补获得参赛名额。路透
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