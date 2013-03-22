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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 22日 星期五 12:03 BJT

李娜带伤出征迈阿密 次轮轻松过关

周四的迈阿密网球赛女单次轮比赛中，五号种子李娜首轮轮空后带伤出战，以6-3 6-1两盘直落荷兰小将贝尔滕斯(Kiki Bertens)；另一位中国选手彭帅7-5 2-6 2-6不敌七号种子科维托娃，无缘第三轮；此外，卫冕冠军A拉德万斯卡6-3 6-2击败中华台北选手谢淑薇，九号种子沃兹尼亚奇2-1击败对手进入32强。路透

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