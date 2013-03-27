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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 09:40 BJT

迈阿密赛李娜不敌小威止步八强

周二迈阿密赛女单四分之一决赛头号种子小威廉姆斯以6-3 7-6(5)击败五号种子李娜，李娜在第二盘中浪费盘点，最终输掉抢七，遗憾止步八强。双方在双误、制胜球、非受迫性失误等数据上颇为相近，但李娜在关键分的把握上不及世界排名第一的小威，最终遗憾告负。路透

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