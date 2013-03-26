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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 09:52 BJT

迈阿密赛李娜晋级八强

周一进行的迈阿密网球赛女单第四轮比赛中，五号种子李娜以7-6(6) 6-2击败西班牙小将穆古拉扎，晋级八强。李娜在首盘5-1领先的大好局面下连丢五局，最终凭借抢七才拿下首盘。在女单其他比赛中，A拉德万斯卡2-1击败美国本土选手史蒂芬斯，世界排名第一的小威廉姆斯2-1击败斯洛伐克选手Dominika Cibulkova。路透
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