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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 14:02 BJT

澳网--李娜首轮轻松取胜

周一澳洲网球公开赛女单比赛打响，中国金花李娜6-1 6-3直落两盘击败哈萨克斯塔选手卡拉坦切娃(Sesil Karatantcheva)，闯入第二轮。A-拉德万斯卡、斯托瑟、大威廉姆斯与莎拉波娃均轻松过关。其中莎娃送出双蛋无情淘汰同胞普楚科娃(Olga Puchkova)。路透
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