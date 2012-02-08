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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 18:55 BJT

李娜因伤退出巴黎公开赛

法网冠军李娜周二巴黎公开赛首轮对阵保加利亚选手皮诺科瓦中因伤退赛。当赛会三号种子李娜在比分上以6-7 2-3落後时，她宣布因伤退赛，稍早她曾要求培训师治疗其背部疼痛。李娜目前世界排名第九。同一天，前世界排名第一的扬科维奇因大腿拉伤也宣布退赛。路透

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