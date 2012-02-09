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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 17:32 BJT

莎娃轻松挺入巴黎赛八强

巴黎公开赛头号种子莎拉波娃周三6-3 6-1轻取南非选手谢柏丝，顺利晋级第三轮。这位来自俄罗斯的前世界第一首盘开局两次遭到破发，当比分至3-3时後，莎娃开始发威，在之後的10局中赢下9局，用时68分钟结束比赛。下一轮她将面对罗马尼亚选手尼库莱斯库或者德国九号种子科伯。路透

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