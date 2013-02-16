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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 13:51 BJT

31岁小威重返世界第一

周五进行的卡塔尔公开赛四分之一决赛中，小威廉姆斯以3-6 6-3 7-5击败科维托娃顺利晋级半决赛。这样，在下周一公布的最新WTA排名中，31岁的小威将第六次登顶世界第一，成为自1975年开始电脑排位后年龄最大的女单世界第一。小威廉姆斯将在卡塔尔赛半决赛中对阵莎拉波娃。路透
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