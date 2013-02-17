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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 17日 星期日 11:16 BJT

卡塔尔赛决赛小威将战阿扎伦卡

卡塔尔公开赛女单决赛将上演新老世界第一的对决。在周六的半决赛中，小威廉姆斯以6-3 6-2直落两盘淘汰莎拉波娃，将在决赛中对阵白俄罗斯姑娘阿扎伦卡。31岁的小威将在下周一的WTA排名中取代23岁的阿扎伦卡成为世界第一，二人此前的交手记录显示，小威12战11胜占明显上风。路透

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