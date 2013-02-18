阿扎伦卡2-1胜小威 纳达尔夺得复出首冠

周日上演的卡塔尔公开赛女单决赛中，前世界排名第一的阿扎伦卡7-6 2-6 6-3击败小威廉姆斯夺冠，不过这不妨碍小威将在周一公布的WTA排名中取代阿扎重返世界第一宝座。而在周日的巴西公开赛男单决赛中，远离赛场超过7个月的纳达尔以6-2 6-3完胜阿根廷选手纳尔班迪安，夺得复出后夺冠。路透