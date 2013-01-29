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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 13:33 BJT

WTA排名李娜重返世界前五

周一国际女子职业网球联合会(WTA)公布了最新的女子单打排名，中国金花李娜超越德国人科贝尔，由第六的位置上升至第五；同时小威廉姆斯超越莎拉波娃升为世界第二。排在第一至四位的女单选手分别为阿扎伦卡、小威廉姆斯、莎拉波娃与A拉德万斯卡。路透

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