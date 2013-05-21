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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 21日 星期二 11:56 BJT

WTA排名李娜下滑一位 小威坐稳第一

在周一最新公布的WTA排名中，李娜被意大利选手埃拉尼(Sara Errani)超越，排名由之前的第五位降至第六位。世界排名前四位没有变动，小威廉姆斯仍牢牢占据榜首，捷克选手科维托娃排名上升一位超越德国人科贝尔，紧随李娜排在第7。路透
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