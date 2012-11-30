小威荣膺WTA年度最佳球员

美国选手小威廉姆斯荣膺WTA年度最佳球员荣誉。现年31岁的小威今年分别赢得温网和美网女单冠军，职业大满贯单打冠军数量增至15个，还赢得了伦敦奥运会网球女单和女双金牌。她的年终世界排名为第三，但全年表现明显优於各路对手。小威还曾在2002年、2008年和2009年赢得WTA年度球员殊荣。路透