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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 14:27 BJT

小威荣膺WTA年度最佳球员

美国选手小威廉姆斯荣膺WTA年度最佳球员荣誉。现年31岁的小威今年分别赢得温网和美网女单冠军，职业大满贯单打冠军数量增至15个，还赢得了伦敦奥运会网球女单和女双金牌。她的年终世界排名为第三，但全年表现明显优於各路对手。小威还曾在2002年、2008年和2009年赢得WTA年度球员殊荣。路透

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