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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 27日 星期六 11:39 BJT

斯图加特赛李娜胜科娃进四强

周五斯图加特大奖赛女单第三轮二号种子李娜以6-3 7-5两盘直落五号种子捷克选手科维托娃，晋级半决赛。同日头号种子莎拉波娃7-5 4-6 6-4淘汰前世界第一伊万诺维奇。莎娃将在半决赛中遭遇三号种子科贝尔，而李娜将面对美国选手马泰克-桑兹。路透

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