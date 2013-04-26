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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 11:15 BJT

斯图加特赛李娜2-0横扫对手晋级

周四斯图加特大奖赛女单第二轮李娜以6-1 6-2两盘直落克罗地亚对手鲁西奇-巴罗尼(Mirjana Lucic-Baroni)，顺利晋级下一轮。在当日的比赛中，莎拉波娃、科贝尔、科维托娃、伊万诺维奇均击败各自对手顺利晋级。路透
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