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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 10:42 BJT

斯图加特赛决赛李娜将战莎娃

周六斯图加特大奖赛女单半决赛二号种子李娜以6-4 6-3横扫美国选手马泰克-桑兹，晋级决赛。李娜将在决赛中面对卫冕冠军莎拉波娃，后者在周六的半决赛中6-3 2-6 7-5击败三号种子、本土作战的德国新星科贝尔。李娜在之前与莎娃的交手中13战5胜略处下风，上次交手是在澳网半决赛，李娜横扫对手晋级。路透
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