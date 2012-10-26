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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 26日 星期五 12:04 BJT

WTA总决赛李娜将与阿扎决出线名额

2012WTA年终总决赛周四继续在伊斯坦布尔进行，本年度温网、美网双料冠军小威廉姆斯6-4 6-4击败世界排名第一的阿扎伦卡，晋级半决赛；而李娜则6-4 6-3击败首次闯入WTA总决赛的德国新星科贝尔，该组剩下一个出线名额周五将在李娜和阿扎伦卡之间决出。图为资料图片。路透

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