WTA总决赛小威夺冠 年终排名仍第三

小威廉姆斯周日在决赛中6-4 6-3两盘横扫莎拉波娃，夺得2012年WTA总决赛冠军。31岁的小威今年在四项重量级赛事--温网、奥运会、美网、WTA总决赛中分别封后，但其WTA世界排名仍为第三，落後于阿扎伦卡和莎拉波娃。2012年小威与阿扎交手5战全胜，而与莎娃则为3战全胜。路透