小威击败李娜 捧起WTA总决赛冠军

小威周日2-6 6-3 6-0击败中国选手李娜，赢下WTA年度总决赛冠军，李娜屈居次席。32岁的小威今年还赢得了法网和美网的女单桂冠。李娜则在周一最新公布的WTA排名中升至第三，成为网球史上排名最高的亚洲选手。李娜赛后承认，比赛开始时过于兴奋，以致第二盘打到一半时已体力不支，不过她对自己今年的进步颇为满意。路透