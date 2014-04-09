紧张情势恶化可能对俄罗斯企业构成系统性冲击--高管

路透瑞士洛桑4月4日（记者 Silvia Antonioli） -全球最大镍和钯金生产商俄罗斯诺里尔斯克镍业（Norilsk Nickel）(GMKN.MM)高管AndreiBougrov称，俄罗斯和西方国家间的紧张情势恶化如果引发更加严厉的制裁，将影响投资者的兴趣，贷款会更加困难，俄罗斯企业会受到系统性冲击。

AndreiBougrov是诺里尔斯克镍业负责政府和投资者关系的副首席执行官，他在接受采访时称，公司尚未受到政治局势的影响，但如果紧张局势升级，所有俄罗斯企业都会受到冲击。

“如果局势进一步恶化，影响将会显现，企业面临系统性后果，比如评级下降……投资者兴趣索然，一些投资者退出，以及融资条件变差。”

“这些我们目前都不想看到。但这是系统性问题，可能发展也可能不发展。只能信赖政客们能够找到解决途经，”Bougrov说道。

分析师称，一些俄罗斯企业正在试图向中国和其他亚洲国家卖出更多产品，以降低可能到来的西方制裁所产生的影响。

诺里尔斯克镍业正在与一些中国客户探讨铂族金属的销售，但Bougrov表示不清楚交易量能否很大，因为这取决于能否就价格达成共识。

“我们能供应很大的数量，关键看他们需要多少。”Bougrov说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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