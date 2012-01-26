东京电力将接受1万亿日圆的公共资金注入--消息

路透东京1月26日电---熟悉内情的消息人士周四透露,东京电力(9501.T)将接受1万亿日圆(128亿美元)的公共资金注入,从而实际上导致该公司被国有化.东京电力是遭受海啸袭击的福岛核电厂的运营商.

但消息人士称,东京电力公司迟迟不愿让具有政府背景的核损害赔偿基金(Nuclear Damage Liability Facilitation Fund)持有其至少三分之二的股份,此举将令後者对东京电力的管理拥有很大话语权.该公司正艰难应对核危机过後的大规模清理工作和赔偿事宜.(完)