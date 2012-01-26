东京电力将接受1万亿日圆的公共资金注入--消息

独家：加拿大皇家银行评估可能出售亚洲财管业务--消息
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透东京1月26日电---熟悉内情的消息人士周四透露,东京电力(9501.T)将接受1万亿日圆(128亿美元)的公共资金注入,从而实际上导致该公司被国有化.东京电力是遭受海啸袭击的福岛核电厂的运营商.
但消息人士称,东京电力公司迟迟不愿让具有政府背景的核损害赔偿基金(Nuclear Damage Liability Facilitation Fund)持有其至少三分之二的股份,此举将令後者对东京电力的管理拥有很大话语权.该公司正艰难应对核危机过後的大规模清理工作和赔偿事宜.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透香港/多伦多2月24日 - 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。
路透首尔2月24日 - 韩国联合通讯社周五报导，三星集团两名高管已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。该报导未注明消息来源。
路透伦敦2月23日 - 曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。