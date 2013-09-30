东京电力年底前料将获得约59亿美元融资--消息人士

被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
路透东京9月30日 - 一位参与相关谈判的人士周一对路透称，东京电力(9501.T)的债权人将在年底前向该公司提供约59亿美元的融资，为这家仍在努力控制福岛核泄露危机的公司带来救命钱。
一家债权机构的消息人士称，东京电力周五申请重启一家受损的核电站，也帮助说服一些摇摆不定的小银行参与由28家金融机构组成的银团，延展该公司将于10月底到期的逾770亿日圆(7.84亿美元)贷款。
该消息人士表示，东京电力的主要债权银行还准备在12月提供5,000亿日圆(50.9亿美元)融资，包括2,000亿日圆循环贷款和3,000亿日圆新融资。
东京电力周五申请重启柏崎刈羽核电厂，作为该公司从福岛核泄露危机中复苏的第一步。不过申请能否获准仍未可知；即便获得批准，也要很多个月以后才能付诸实施。柏崎刈羽核电厂是全球最大的核电厂。
周日发表的一篇专访显示，东京电力社长广濑直己称该公司在本年度可能扭亏为盈，为三年来首见，而且不必提高电价或重启反应堆。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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