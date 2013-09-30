东京电力年底前料将获得约59亿美元融资--消息人士

路透东京9月30日 - 一位参与相关谈判的人士周一对路透称，东京电力(9501.T)的债权人将在年底前向该公司提供约59亿美元的融资，为这家仍在努力控制福岛核泄露危机的公司带来救命钱。

一家债权机构的消息人士称，东京电力周五申请重启一家受损的核电站，也帮助说服一些摇摆不定的小银行参与由28家金融机构组成的银团，延展该公司将于10月底到期的逾770亿日圆(7.84亿美元)贷款。

该消息人士表示，东京电力的主要债权银行还准备在12月提供5,000亿日圆(50.9亿美元)融资，包括2,000亿日圆循环贷款和3,000亿日圆新融资。

东京电力周五申请重启柏崎刈羽核电厂，作为该公司从福岛核泄露危机中复苏的第一步。不过申请能否获准仍未可知；即便获得批准，也要很多个月以后才能付诸实施。柏崎刈羽核电厂是全球最大的核电厂。

周日发表的一篇专访显示，东京电力社长广濑直己称该公司在本年度可能扭亏为盈，为三年来首见，而且不必提高电价或重启反应堆。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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