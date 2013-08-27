东京电力将就污水泄漏事件寻求外国专家意见

路透日本广野8月26日（记者 Antoni Slodkowski） - 日本福岛核电站运营商东京电力(9501.T)称，将邀请外国拆解专家对如何处理高放射性污水泄漏一事提出建议；日本政府表示可能需动用紧急储备资金帮助支付清理费用。

日本经济产业大臣茂木敏充周一视察了福岛核电站，他表示将建立一个负责清理的工作组，并派遣官员前往福岛核电站监督运营。

“我强烈感觉政府应该全面介入。”他对记者说道。

茂木敏充表示，东京电力应该加大蓄水池周围的巡逻力度，更好地记录检查情况。他还指出，东京电力应该用更加结实的焊接部件水箱替换螺栓零件的水箱。

东京电力表示，正在组建自己的专家团，监督福岛核电站的毒水和水箱。

“对于需要复杂技术的措施，我们将以政府的名义妥善实施，同时在财政措施上与相关机构合作，包括储备资金的使用。”茂木敏充称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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