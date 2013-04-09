（更正）日本监管机构称福岛核电站蓄水池出现疑似新泄漏

(因英文原文有误，特更正以说明新的泄漏仅为“疑似”)

路透东京4月9日 - 日本核能管理委员会周二称，东京电力(9501.T)旗下的福岛第一核电站地下蓄水池出现疑似泄漏。

核能管理委员会称，该核电站的一号蓄水池可能发生新的泄露，之前存放辐射污染水的二号蓄水池因出现泄露，正将污染水转移至该蓄水池。该管理委员会称，东京电力已停止污染水的转移。

两年前福岛第一核电站因强震和海啸被损毁，东京电力最近在该核电站正面临一系列难题。东京电力周一刚刚表示，已开始将污水从二号蓄水池转移至一号蓄水池。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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