（更正）日本监管机构称福岛核电站蓄水池出现疑似新泄漏

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
(因英文原文有误，特更正以说明新的泄漏仅为“疑似”)
路透东京4月9日 - 日本核能管理委员会周二称，东京电力(9501.T)旗下的福岛第一核电站地下蓄水池出现疑似泄漏。
核能管理委员会称，该核电站的一号蓄水池可能发生新的泄露，之前存放辐射污染水的二号蓄水池因出现泄露，正将污染水转移至该蓄水池。该管理委员会称，东京电力已停止污染水的转移。
两年前福岛第一核电站因强震和海啸被损毁，东京电力最近在该核电站正面临一系列难题。东京电力周一刚刚表示，已开始将污水从二号蓄水池转移至一号蓄水池。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。