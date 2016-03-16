（更正）独家：中国中联重科提高对美国起重机制造商Terex的收购报价-消息

（因中文译文有误，标题与内文中的“三联重工”应为“中联重科”）

路透3月15日 - 据知情人士称，中国中联重科(000157.SZ)提高了对美国起重机制造商Terex Corp(TEX.N)的收购报价，意在挑战Terex与芬兰Konecranes KCR1V.HE合并的意向。

Terex股价周二午后上涨8.5%。

中联重科的最新举措表明中国公司收购美国资产、扩大全球版图的决心。另外一家中国公司安邦保险正试图阻止美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International)(MAR.O)与同业Starwood Hotels HOT.N合并。

熟悉此事的人本周称，中联重科与Terex谈判的主要阻力是价格，而不是担心因Terex与美国军方的关系和其产品被美国各大港口广泛使用而可能受到美国政府的阻挠。

这位消息人士称，中联重科将出价提高至逾34亿美元，在之前每股30美元现金出价的基础上，再向Terex股东发放每股1美元的特别股息。Terex回复称，只有将报价提高到每股32.75美元现金，才会终结与Konecranes的合并协议，并同意将公司出售给三联重工。(完)