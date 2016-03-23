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国际财经 | 2016年 3月 24日 星期四 07:30 BJT

Terex称将继续推进同中联重科的收购磋商

路透3月23日 - 美国起重机制造商Terex(TEX.N)周三表示，将推进同中联重科(000157.SZ)的磋商，Terex盘后急升9.5%。

Terex称，中联重科拟以每股31美元现金收购Terex所有在外流通股，而Terex董事会尚未改变支持同芬兰Konecranes合并的建议。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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