Terex称将继续推进同中联重科的收购磋商

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累

路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。