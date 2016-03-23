Terex称将继续推进同中联重科的收购磋商

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透3月23日 - 美国起重机制造商Terex(TEX.N)周三表示，将推进同中联重科(000157.SZ)的磋商，Terex盘后急升9.5%。
Terex称，中联重科拟以每股31美元现金收购Terex所有在外流通股，而Terex董事会尚未改变支持同芬兰Konecranes合并的建议。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。