独家：Terex要求中联重科优化33亿美元的收购提议--消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月24日 - 据熟悉情况的人士表示，美国起重机生产商Terex Corp (TEX.N)已告知中国同行中联重科(000157.SZ)需要优化其33亿美元的收购提议，方能促使Terex放弃自身与芬兰Konecranes KCR1V.HE之间的并购协议。
Terex的反应表明，自一个月前Terex将中联重科的收购提议公之于众以来，中联重科在此事上几无进展。Terex 2月17日表示，该公司目前在继续评估中联重科的提议，以确定符合股东最佳利益的行动方案，这一过程需要时间。
上述最新情况还表明，中联重科与Terex之间谈判的主要障碍是价格问题，而不是美国可能阻止该交易的顾虑，这一顾虑主要源于Terex与美国军方有关联及其在美国港口业务方面的地位。
上述人士周三称，Terex私下表示，如果考虑与Konecranes合并，双方在材料处理以及港口系统业务上的协同效应，Terex按现金计算的价值超过中联重科所提议的每股30美元。
上述人士称，虽然讨论还在继续，但Terex尚未与中联重科交流过Terex究竟需要出多少钱才能使它解除与Konecranes之间的合并协议。上述人士还称，中联重科方面目前为止也还没有表现出加价的意愿。
由于讨论尚属保密，上述消息人士要求匿名。Terex和中联重科对此不予置评，Konecranes的代表也未立即回应置评请求。(完)
(编译 孙国玉；审校 王颖)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。