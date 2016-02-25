独家：Terex要求中联重科优化33亿美元的收购提议--消息人士

路透2月24日 - 据熟悉情况的人士表示，美国起重机生产商Terex Corp (TEX.N)已告知中国同行中联重科(000157.SZ)需要优化其33亿美元的收购提议，方能促使Terex放弃自身与芬兰Konecranes KCR1V.HE之间的并购协议。

Terex的反应表明，自一个月前Terex将中联重科的收购提议公之于众以来，中联重科在此事上几无进展。Terex 2月17日表示，该公司目前在继续评估中联重科的提议，以确定符合股东最佳利益的行动方案，这一过程需要时间。

上述最新情况还表明，中联重科与Terex之间谈判的主要障碍是价格问题，而不是美国可能阻止该交易的顾虑，这一顾虑主要源于Terex与美国军方有关联及其在美国港口业务方面的地位。

上述人士周三称，Terex私下表示，如果考虑与Konecranes合并，双方在材料处理以及港口系统业务上的协同效应，Terex按现金计算的价值超过中联重科所提议的每股30美元。

上述人士称，虽然讨论还在继续，但Terex尚未与中联重科交流过Terex究竟需要出多少钱才能使它解除与Konecranes之间的合并协议。上述人士还称，中联重科方面目前为止也还没有表现出加价的意愿。

由于讨论尚属保密，上述消息人士要求匿名。Terex和中联重科对此不予置评，Konecranes的代表也未立即回应置评请求。(完)