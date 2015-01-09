香港《星岛日报》：恐袭为欧洲族群冲突拨火

（1月9日社评）

巴黎《查理周刊》杂志社疑被两个阿拉伯裔伊斯兰信徒袭击，死12人。真正得益的是近年不断壮大的排斥伊斯兰的右翼政治组织，最受损害的是欧洲爱好和平的伊斯兰移民和族群。

法国警方通缉凶徒，疑犯兄弟父母是来自法国前殖民地北非阿尔及利亚，两兄弟在法国土生土长。近年北非和中东阿拉伯世界政局混乱，大批难民逃亡，西欧多国由于政治经济、地理位置、前殖民地宗主国关系，以及宽待难民的人道传统，接收了大量难民和合法移民，阿裔人口的增长速度远比本土白人为快，甚至形成了自己的社区。

在经济衰退的日子，少数族裔和新移民往往最为困顿，犯罪率高，又被视作抢本地人饭碗和分薄政府福利，再加上宗教文化上的分歧，激起部分原居白人的排外心态，部分极右政党利用这种排外情绪迅速崛起，反移民的政党国民阵綫近年即气势大盛。

甚至北欧以平和宽容见称的国家如瑞典，都接连发生清真寺被纵火案件，反移民的瑞典民主党已经冒起为第三大党。荷兰的清真寺有四成曾遭受不同程度的威胁或破坏。至于英国，政府针对每年约7万个非欧盟留学生毕业后留在英国的情况，打算收紧留英条件。

这个难民急增的现象，部分却又是西欧国家有份造成。例如敍利亚内战，就是因为欧美急于推翻巴沙尔政权引起。西欧为移民和难民问题头痛之余，会否从难民根源着手，推行减少制造难民的政策呢？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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