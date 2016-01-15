香港《文汇报》：重视反恐 堵塞漏洞 确保安全

（1月15日社评）

印尼首都雅加达市中心昨发生恐怖袭击事件，警方称事件共造成7人死亡、17人受伤。尽管事件没有涉及港人，但近来远到欧洲、近至东南亚，恐袭事件频频发生，香港作为国际性城市，国际联系广泛，人员流动频密，货物进出数量巨大，确实有必要提高警惕，增强防范风险意识。特区政府保安相关部门要进一步重视反恐工作，全面检视包括出入境管制在内的各方面反恐防袭措施，堵塞可能存在的漏洞，加强情报收集交流，作出合法而必要的监控，确保香港社会安全。

据报导，恐袭事件发生在雅加达市中心区的一个购物中心附近，约有5名恐怖分子发起袭击，虽然他们或被警方击毙，或自爆身亡，但已造成无辜者严重伤亡。更严重的是，恐袭在人流密集的市区和光天化日下进行，恐怖分子挑战文明社会、制造恐怖气氛的意图非常明显。去年以来，全球反恐形势越来越严峻，＂伊斯兰国＂、阿富汗塔利班武装、索马里＂青年党＂等极端恐怖组织在全球各地制造了多起恐怖事件，对世界安全造成严重威胁。自去年10月10日土耳其发生重大恐怖袭击事件后，俄罗斯、黎巴嫩、法国巴黎、马里等也先后遭到恐怖袭击，去年12月2日美国加州也发生枪击案。如今东南亚也发生类似事件，足见恐袭威胁已经笼罩全球，成为全人类平安生活的严重威胁。

面对恐怖事件接连出现，并有从欧洲向亚洲蔓延的趋势，港人的确有需要提高警惕和加强防范，不能掉以轻心。特区政府保安局局长黎栋国日前表示，目前没有具体情报显示香港可能成为恐怖袭击目标，香港受恐怖袭击的威胁评估维持在中度水准。而且，香港有健全的法制及执法能力防范及应对恐怖主义活动。的确，在香港所有纪律部队的共同努力下，香港可以说是世界上最安全的国际都市之一，这是港人可以安居乐业的基础，也是值得港人骄傲之处。

不过，国际恐怖主义活动的模式已经发生变化，越来越防不胜防，香港有关当局也需要采取更有力的措施来予以防范。行政长官在最新的施政报告中指出：政府将全面检讨处理所谓＂受酷刑迫害的难民＂免遣返声请的策略，包括检讨《入境条例》，同时加快审核声请，打击严重的非法入境、逾期居留等问题。这可以说是因应当前形势而在出入境方面加强防范、 堵塞漏洞的措施之一。事实上，近期发生的多起恐袭事件中，一些恐怖分子就是利用难民身份混入当地进行恐袭。如果我们继续毫无限制地门户大开，就容易造成疏漏，令恐怖分子有机可乘，其后果不堪设想。因此，希望有关当局全面加强防范恐怖分子，让香港社会能够保持繁荣的同时，更能继续享有安全、宜居的环境。（完）