香港《星岛日报》：恐袭常态化 挑战国安委

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（5月23日社评） - 亚信峰会刚刚闭幕，国家主席习近平对恐怖主义「采取零容忍态度」的宣示言犹在耳，乌鲁木齐又发生严重恐怖袭击，至少造成31人死亡，94人受伤。这是2009年七五暴乱之后最大的恐袭事件，是对习近平权威的挑衅，也是对新成立的国家安全委员会的挑战。这样的恐袭事件势必常态化，中国政府应该加大反恐情报网，以及民众的反恐教育和应急训练。
中共中央最近已经启动国家安全委员会，但也许是刚刚上路，似乎名不副实，不论对内或者对外，仍然无法彰显威力。涉外方面，从马航失踪，到中海油在南海钻井引发的国际社会反应，乃至越南的反华风暴，北京显然措手不及；对内方面，造成重大人员伤亡的恐袭不断发生，都显示国安委力不从心，尤其在情报蒐集工作的严重不足。
面对恐怖袭击，除了严厉谴责、打击暴徒势力的嚣张气焰，中国政府应该借监美国经验，将反恐情报的蒐集研究工作，提升到国家战略层面，成立国家反恐中心，取得反恐情报工作的主动权，把恐怖袭击消灭于萌芽。
经历七五暴乱之后，尽管北京加大对新疆经济输血，恩威并施，刚柔并济，但汉维两族之间的裂痕短时期内不易瘉合。恐袭事件已经常态化，而且由新疆蔓延到内地其他省市，极端主义升级，由瞄准公安局、政府建筑，变成连手无寸铁的平民也不放过。
不管官方或者民间，都必须做好心理准备，面对这个无情的现实，应对这场反恐战争。国家应该尽快完善反恐的立法工作，加强民众反恐教育、应急训练、分级预警，提高人民防范恐怖势力、保护自己的能力。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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