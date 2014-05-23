香港《星岛日报》：恐袭常态化 挑战国安委

（5月23日社评） - 亚信峰会刚刚闭幕，国家主席习近平对恐怖主义「采取零容忍态度」的宣示言犹在耳，乌鲁木齐又发生严重恐怖袭击，至少造成31人死亡，94人受伤。这是2009年七五暴乱之后最大的恐袭事件，是对习近平权威的挑衅，也是对新成立的国家安全委员会的挑战。这样的恐袭事件势必常态化，中国政府应该加大反恐情报网，以及民众的反恐教育和应急训练。

中共中央最近已经启动国家安全委员会，但也许是刚刚上路，似乎名不副实，不论对内或者对外，仍然无法彰显威力。涉外方面，从马航失踪，到中海油在南海钻井引发的国际社会反应，乃至越南的反华风暴，北京显然措手不及；对内方面，造成重大人员伤亡的恐袭不断发生，都显示国安委力不从心，尤其在情报蒐集工作的严重不足。

面对恐怖袭击，除了严厉谴责、打击暴徒势力的嚣张气焰，中国政府应该借监美国经验，将反恐情报的蒐集研究工作，提升到国家战略层面，成立国家反恐中心，取得反恐情报工作的主动权，把恐怖袭击消灭于萌芽。

经历七五暴乱之后，尽管北京加大对新疆经济输血，恩威并施，刚柔并济，但汉维两族之间的裂痕短时期内不易瘉合。恐袭事件已经常态化，而且由新疆蔓延到内地其他省市，极端主义升级，由瞄准公安局、政府建筑，变成连手无寸铁的平民也不放过。

不管官方或者民间，都必须做好心理准备，面对这个无情的现实，应对这场反恐战争。国家应该尽快完善反恐的立法工作，加强民众反恐教育、应急训练、分级预警，提高人民防范恐怖势力、保护自己的能力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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