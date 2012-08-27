郭台铭希望本周与夏普敲定投资协议

随同台湾政商界代表团访日的郭台铭在东京表示,他将从周四起与夏普高层会面.

今年3月,鸿海同意以670亿日圆(8.52亿美元),合每股550日圆收购夏普9.9%的股权.在夏普股价大跌至200日圆下方後,两家公司重新谈判,以给予鸿海更优惠的收购条件.鸿海曾表示,或寻求收购夏普的更多股权.(完)