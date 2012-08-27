郭台铭希望本周与夏普敲定投资协议

金价因美国数据疲弱削减跌幅 之前受美国升息预期拖累下跌
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
路透东京8月27日电---台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周一对记者表示,鸿海希望在本周与日本夏普(6753.T)敲定投资协议.
随同台湾政商界代表团访日的郭台铭在东京表示,他将从周四起与夏普高层会面.
今年3月,鸿海同意以670亿日圆(8.52亿美元),合每股550日圆收购夏普9.9%的股权.在夏普股价大跌至200日圆下方後,两家公司重新谈判,以给予鸿海更优惠的收购条件.鸿海曾表示,或寻求收购夏普的更多股权.(完)
--编译 丁琦;审校 于春红
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