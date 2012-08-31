郭台铭称对夏普投资案“一定会有好结果”--报载

路透台北8月31日电---台湾联合晚报周五报导,鸿海(2317.TW)董事长郭台铭强调,与夏普(6753.T)双方都有时间压力,但更需要有互相磨合的时间,希望外界多给双方一些祝福,"一定会有好的结果."

联合晚报引述郭台铭说法称,双方关系不是鸿海投资多少钱的问题,而是夏普正面临产业结构的转型,投资案能否促成更有竞争力的产品,以及让公司更有竞争力的夥伴,协助夏普从困境中走出来.

他认为,这需要双方放弃成见,找到携手前进的工作方法,更需要时间磨合,也希望外界多给一些空间及祝福.

郭台铭希望成为夏普最大股东,至少持有9.9%的股份,并藉此进一步利用夏普技术为苹果(AAPL.O)的iPhone和其他消费电子产品生产更多面板.

部分投资者原以为双方周四会宣布达成交易,当时郭台铭参观夏普位於日本西部Sakai的旗舰面板厂.但郭台铭未出席原定的记者会,并在周四离开日本.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。