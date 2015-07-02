凯雷等四家成为竞购乐购韩国分支的潜在买家--报载

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔7月2日 - 韩国经济新闻周四报导，在英国零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)寻求出售其韩国子公司的进程中，私募股权投资公司Affinity Equity Partners和凯雷投资集团(CG.O)经筛选后成为四家潜在买家中的两家。乐购韩国业务估值约60亿美元。
该报纸援引未具名投行业消息人士报导称，高盛(GS.N)旗下私募股权投资分支及安博凯(MBK Partners)则是另外两家潜在买方。
安博凯和高盛拒绝发表评论。另外目前不能立即联系到Affinity、凯雷和乐购韩国分支发言人。(完)
(编译 于春红；审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。